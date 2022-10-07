حملة اعتقالات تطال رموز بالمنطقة الشرقية بالسعودية

العالم - السعودية

ووفق حساب "معتقلي الرأي" المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، فإن الحملة طالت القاضي السابق والمحامي الشيخ "عبدالله المطيري" والشيخ "عايض القحطاني".

ولم يعرف بعد أسباب الحملة الأمنية.

ومنذ توليه السلطة في صيف عام 2017، أشرف ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، على حملة واسعة النطاق ضد معارضيه، حتى عندما دفع بعدد من الإصلاحات الليبرالية.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، اعتقلت السلطات السعودية عشرات العلماء المستقلين والأكاديميين والناشطين، بمن فيهم "سلمان العودة"، وهو شخصية دينية بارزة في العالم العربي، طلب المدعون العامون الحكم عليه بالإعدام.

وتوجه السلطات السعودي اتهامات للمعتقلين، تشمل "الخروج على السلطة، والتعدي على دول صديقة، والتخابر مع جهات خارجية، والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة، وتمويل جهات إرهابية خارج المملكة، والانتماء للإخوان المسلمين"، وهو ما ينفيه الموقوفون.