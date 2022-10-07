'حماس' ترفض نتائج تحقيق الاحتلال حول استشهاد الطفل ريان

العالم- فلسطين

وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، في تصريحٍ صحفي: "نرفض في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قطعيًّا نتائج لجنة التحقيق التي شكّلها جيش الاحتلال الصهيوني، حول استشهاد الطفل ريان سليمان، ونعدها محاولة مفضوحة للتهرّب من المسؤولية عن هذه الجريمة المتعمّدة، التي تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في ممارساته السادية والإرهاب بحقّ شعبنا وأطفاله".

ودعت مؤسسات الأمم المتحدة وكلّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى "فضح سلوك الاحتلال في التهرّب من المساءلة القانونية عن جرائمه بحق أطفالنا الأبرياء، والعمل على فضح انتهاكاته المتصاعدة ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتحرّك بكلّ جدية لوقفها ومحاكمته على جرائمه ضد الأرض والإنسان الفلسطيني".

واستشهد الطفل ريان ياسر سليمان (7 أعوام) في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد توقف قلبه نتيجة الخوف خلال ملاحقته من قوات الاحتلال في بلدة تقوع، شرقي مدينة بيت لحم، وهو الأمر الذي حاول الاحتلال التهرب من مسؤوليته منذ البداية.