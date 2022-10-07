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أرمينيا وأذربيجان تتفقان على نشر مهمة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي على حدودهما

أرمينيا وأذربيجان تتفقان على نشر مهمة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي على حدودهما
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال المجلس الأوروبي إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على نشر مهمة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي على حدودهما المشتركة.

العالم- أسيا والباسفيك

وأضاف المجلس الأوروبي ان أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألما آتا لعام الف وتسعمئة وواحد وتسعين الذي تعترف كل منهما فيه بوحدة أراضي وسيادة الأخرى.

يأتي ذلك بعدما أسفرت أسوأ جولة قتال بين الجارتين السوفيتيتين السابقتين منذ عام الفين وعشرين عن مقتل أكثر من مئتي شخص الشهر الماضي.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد لقاء بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في براغ أمس الخميس على هامش الاجتماعِ الأول للمجموعة السياسية الأوروبية.

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