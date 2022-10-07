استعدادا للمونديال.. قطر تتخذ قرارات جديدة تخص العاملين فيها

العالم - قطر

وقررت الحكومة القطرية، الأربعاء، تخفيض عدد ساعات العمل في الإدارات الحكومية وتقليص دوامات الموظفين والتلاميذ في المدارس الحكومية والخاصة.

وقال المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي محمد بن نويمي الهاجري إنه "اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 19 كانون الأول/ديسمبر، سيتمّ تقليص عدد الموظفين المتواجدين في مقرات العمل بالجهات الحكومية إلى 20 بالمائة"، على أن يعمل الباقون عن بُعد.

ولفت الهاجري إلى أن دوام العمل وفق النظام الجديد سيكون من السابعة صباحًا إلى الحادية عشرة صباحًا.

واستثنى القرار الحكومي كلا من القطاعات العسكرية والأمنية والصحية العاملة في الدولة.

كما سيُقلّص دوام الموظفين والتلاميذ في المدارس الحكومية والخاصة بين 1 و17 تشرين الثاني/نوفمبر، ليصبح من السابعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

إلى ذلك ستعطى إجازة منتصف العام الأكاديمي من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى 22 كانون الأول/ديسمبر.

في المقابل، ستُمارس شركات القطاع الخاص أعمالها الاعتيادية خلال فترة كأس العالم.

في السياق، أكّد المتحدث الحكومي أنه "سيتم تخصيص كورنيش الدوحة للمشاة من أجل ضمان متابعة سير الفعاليات المصاحبة للمونديال".

وخلال المونديال الذي تنطلق فعالياته في 20 تشرين الثاني/نوفمبر وتنتهي في 18 كانون الأول/ديسمبر، تتوقع قطر التي يبلغ عدد سكانها 2.9 مليون نسمة، تدفقا غير مسبوق من الزائرين قد يتجاوز 1.2 مليون شخص.