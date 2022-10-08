أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت 08 اكتوبر 2022

العالم - الصحافة الايرانية

- كيهان ..

أوبك بلاس توجه صفعة قوية للغرب بخفض إنتاجها النفطي مليوني برميل في اليوم.

- اطلاعات ..

إيران تقترح على البلدان المطلة على بحر قزوين إيجاد منطقة مشتركة للتجارة الحرة .

- اعتماد ..

لبنان .. لانولي أية أهمية لرأي "إسرائيل" إزاء مقترحاتنا للوسيط الأمريكي حول الحدود البحرية .

- ايران ..

الرئيس الفرنسي يؤكد عزم بلدان الإتحاد الأوروبي على مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا .

- آفتاب يزد ..

أمريكا تنفي عزمها على سحب قواتها من السعودية والإمارات بعد قرار أوبك بلاس .

- آرمان ملي ..

الرئيس الأمريكي جو بايدن يتهم روسيا بإبتزاز العالم بتلويحه بإستخدام السلاح النووي .

- افكار ..

كبير المفاوضين الأمريكيين .. لا نستطيع ضمان موقف رئيس الجمهورية المقبل إزاء الإتفاق النووي .

-خراسان ..

صحف تركية تتحدث عن إعتراف رئيس وزراء أرمينيا بسيادة جمهورية أذربيجان على قره باغ .

- ارمان امروز ..

بلدان أوبك بلاس تؤكد أن خفض الإنتاج يستهدف إعادة الإستقرار والتوازن للأسواق النفطية .

- سياست روز ..

حالات إعلان الإفلاس التجاري في بريطانيا تسجل رقما قياسيا منذ وصول تراس للسلطة .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

1- آرمان ملي ..

صحيفة ارمان ملي كتبت في افتتاحيتها( خطر إندلاع حرب نووية )..

تثير تطورات ومستجدات الحرب الاوكرانية مخاوف جدية من احتمال وقوع مواجهة بين حلف الناتو وروسيا مع اتساع دائرة الدعم العسكري الغربي للجيش الاوكراني خاصة بعد ضم روسيا لاربعة مناطق اوكرانية صوت سكانها من ذوي الاصول الروسية لصالح الانضمام لروسيا في استفتاء عام لم تعترف به لا كييف ولا القوى الغربية .

( إن العقيدة العسكرية الروسية لا تسمح بإستخدام النووي الا دفاعا مقابل هجوم نووي وفي حالة تعرض أراضيها وسيادتها للخطر )

كل هذا واضح ولكن الغموض الحالي يرتبط بتغير الاوضاع في اوكرانيا بعد ضم روسيا لاربع مناطق اوكرانية ومواصلة الجيش الاوكراني لهجومه المضاد واستعادته لاراضي واسعة من هذه المناطق التي انضمت لروسيا. فاستمرار الدعم العسكري الغربي للجيش الاوكراني قد يؤدي لوضع روسيا لكل ثقلها بالميدان دفاعا عما تعتبره اراض روسية وبالتالي لحدوث مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا وانزلاق العالم بحرب نووية .

2- سياست روز..

في مقالها ( مناورات لتعزيز الأمن أم لزعزعته ) كتبت صحيفة سياست روز ..

تجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بمناورات بحرية جوية صاروخية واسعة النطاق في المحيط الهادئ شرق اليابان , تقول البلدان الثلاثة ان هدفها تعزيز الامن والاستقرار في شرق وجنوب شرقي اسيا بعد المناورات الصاروخية الكورية الشمالية الاخيرة .

( إن تجارب العقدين الماضيين أثبتت أن إجراء أمريكا وحلفائها مناورات عسكرية عديدة دفع كوريا الشمالية لتعزيز قدراتها الإستراتيجية)

وبعبارة اخرى ادت المناورات الامريكية والغربية الى زيادة مخاوف كوريا الشمالية من تعرضها لتهديدات وهجمات وبالتالي الى تعزيز عزمها على تقوية قدراتها الدفاعية لايجاد معادلة توازن ردع مع امريكا وحليفاتها الاقليميات .ان وجود قوات وقواعد امريكية ضخمة في اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين عامل رئيسي وراء اصرار كوريا الشمالية على بناء ترسانة نووية لمواجهة التهديدات .

3- اعتماد ..

تحدثت صحيفة اعتماد عن مستجدات الخلافات بين لبنان والكيان الصهيوني حول ترسيم الحدود البحرية , وكتبت في تقريرها ( لبنان يؤكد تجاهله لرد "إسرائيل ") على مقترحاته للوسيط الامريكي..

اكدت مصادر الوفد اللبناني في المفاوضات غير المباشرة حول الخلافات مع الكيان الصهيوني بشأن ترسيم الحدود البحرية , ان بيروت لاتعير اية اهمية لموقف تل ابيب ازاء التعديلات التي طرحتها بيروت على مقترحات الوسيط الامريكي.

وفي هذا السياق ..

( أوضح الجنرال عباس إبراهيم عضو الوفد اللبناني المفاوض , أن بيروت تأمل أن يلتزم الوسيط الأمريكي بمبدأ الحياد حقا )

وكانت الحكومة اللبنانية قد ردت على مقترحات هذا الوسيط بجملة تعديلات اكدت ضروروتها لابرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع الكيان .وجدير بالذكر ان رئيس وؤراء هذا الكيان يائير لابيد ابدى رفضه للتعديلات الللبنانية خاصة فيما يتعلق بحقل كاريش الغازي بالبحر الابيض المتوسط .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن المستجدات التي ترتبط بالاختلافات بين جمهورتي اذربيجان وارمينيا في مقالها ( باشينيان والتراجع الكبير )..

تقول محافل اعلامية تركية , ان الوفد الارميني في مفاوضالت السلام مع جمهورية اذربيجان بالعاصمة التشيكية براغ اعترف رسميا بأن منطقة قره باغ المتنازع عليها تعود في الواقع لجمهورية اذربيجان,

(إذا ما صحت هذه الأنباء فسيكون هذا الإعتراف غير المسبوق تطورا خطيرا من شأنه تشجيع الطموحات التركية والأذربيجانية بالقوقاز)

فمن المستبعد جدا ان تكتفي باكو ومن خلفها انقرة بالسيطرة الكاملة على قره باغ , فما تطرحه جمهورية اذربيجان منذ اشهر لم يعد يتحدد بقره باغ بل تعداها بالمطالبة باراضي واسعة من جنوب ارمينيا نفسها,

وذلك في اطار مشروع لايجاد منطقة تربط جمهورية اذربيجان بتركيا جغرافيا على حساب اراضي ارمينية شاسعة على امتداد حدود ارمينيا مع ايران .ان ما تريده باكو وانقرة ايجاد تغييرات في الجغرافيا السياسية لمنطقة جنوب القوقاز , وتراجع ارمينيا سيشجعهما على ذلك . ويبقى ان ننتظر لنرى ما حدث حقا في براغ وفيما اذا كان نيكول باشينيان قد تراجع بهذا الشكل حقا ام ان هناك تفاصيل اخرى .

5- آرمان امروز ..

كتبت صحيفة آرمان امروز في الشان اللبناني في مقالها ( طريق صهر عون الوعر لرئاسة الجمهورية)..

كشف اول تصويت في البرلمان اللبناني على مرشح حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع لمنصب رئاسة الجمهورية عن ضعف هذا الحزب حيث لم يصوت لصالح مرشحه "ميشيل معوض" سوى ستة وثلاثين نائبا من مجموع مئة وثمانية وعشرين نائبا.

( إن من أبرز الأسماء المطروحة للمنصب الرئاسي بعد إنتهاء مهام ميشال عون الرئاسية , "جبران باسيل" و "سليمان فرنجية")

ان جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون وزعيم حزب التيار الوطني يحظى بدعم من مكونات بتيار المقاومة لكن لدمشق ملاحظات عليه, الا ان سليمان فرنجية حفيد الرئيس اللبناني الاسبق توني فرنجية, يحظى على تاييد اكبر من منافسه باسيل في الاوساط المسيحية والسنية ايضا كما ان تيار المقاومة ليست لديه ملاحظات سلبية على فرنجية. لذلك قد يواجه باسيل تحدي كبير من قبل فرنجية على المنصب الرئاسي المخصص حسب الدستور اللبناني للطائفة المسيحية .