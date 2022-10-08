كنعاني: الحظر الأمريكي الجائر لا يستثني أحدا حتى الأطفال المرضى

العالم - ايران

وردا علی قیام الإدارة الأمريكية في فرض الحظر على سبعة مسؤولين إيرانيين، کتب کنعاني في مدونة على حسابه بموقع انستغرام : كل يوم تنشر قائمة جديدة لاشخاص وكيانات ايرانية يفرض عليهم الحظر بذرائع واهية وهذه المرة فرضت الحكومة الأمريكية حظرا جدیدا علی وزير الداخلية أحمد وحيدي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني "عيسى زارع بور" وخمسة مسؤولين آخرين.

وتابع: قبل قيام واشنطن بفرض الحظر علی هذه القائمة المكونة من سبعة وزراء وشخصيات إيرانية، تعرض أحاد الشعب الإيراني، مئات المرات لأبشع العقوبات التي لا مثيل لها من قبل النظام الأمريكي، فكل ابناء الشعب الإيراني دون استثناء يتعرضون منذ سنوات طويلة للحظر الامريكي الجائر الذي يستهدف معيشتهم وعملهم وصحتهم وحياتهم.

وأکد ان هذا الحظر غير القانوني والجائر لا يستثنى أحدا حتی الأطفال الذين يعانون من مرض الفراشة ولم يأمن الأطفال من هذا الحظر.