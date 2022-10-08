تذكير نشطاء البحرين وزير التربية باليوم العالمي للمعلم.. حول ماذا كان؟

خاص بالعالم

هذا الاسبوع احتفل العالم مناسبة مرور اليوم العالمي للمعلم، الذي صودف في الخامس من اكتوبر الجاري، وبطبيعة الحال تكون مملكة البحرين هي من ضمن الدول باليوم العالمي للمعلم، وقدمت على حسب طريقتها التحية لكل استاذ ومعلم.

ولكن نشطاء البحرين بما انه الموضوع الابرز في المنصات الرقمية تداولوا عدد كبير من البوستات ومقاطع الفيديو تحية للمعلم البحريني الذي يعاني الامرين في ظل ازمة اقتصادية وسياسية خانقة.

وارتأ نشطاء البحرين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ان يذكروا وزير التربية ماجد النعيمي بتطبيعه مع الصهاينة، وتداولوا صورته حينما صافح ما يسمى وزيرة التربية الصهيونية، لانه في هذا الاسبوع كان هناك خبر شكل صدمة كبيرة جداً، وهو ان النظام البحريني اخذ قراره بتوزيع منح دراسية في كيان الاحتلال الصهيوني، حيث لم يتوقف التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي، بل اضيف اليه التطبيع التربوي!

شاهدوا اكثر مقاطع الفيديو الذي تم تداوله على تويتر وانستغرام وفيسبوك في سياق الفيديو المرفق اعلاه خلال متابعة المزيد من التفاصيل..