السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تذكير نشطاء البحرين وزير التربية باليوم العالمي للمعلم.. حول ماذا كان؟

السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

برنامج "نقطة تواصل" يسلط الضوء على كافة الموضوعات والقضايا التي يعلق عليها النشطاء البحارنة في منصات التواصل الاجتماعي على مدار اسبوع كامل (انستغرام – فيسبوك – تويتر – تليغرام - واتساب).

خاص بالعالم

هذا الاسبوع احتفل العالم مناسبة مرور اليوم العالمي للمعلم، الذي صودف في الخامس من اكتوبر الجاري، وبطبيعة الحال تكون مملكة البحرين هي من ضمن الدول باليوم العالمي للمعلم، وقدمت على حسب طريقتها التحية لكل استاذ ومعلم.

ولكن نشطاء البحرين بما انه الموضوع الابرز في المنصات الرقمية تداولوا عدد كبير من البوستات ومقاطع الفيديو تحية للمعلم البحريني الذي يعاني الامرين في ظل ازمة اقتصادية وسياسية خانقة.

وارتأ نشطاء البحرين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ان يذكروا وزير التربية ماجد النعيمي بتطبيعه مع الصهاينة، وتداولوا صورته حينما صافح ما يسمى وزيرة التربية الصهيونية، لانه في هذا الاسبوع كان هناك خبر شكل صدمة كبيرة جداً، وهو ان النظام البحريني اخذ قراره بتوزيع منح دراسية في كيان الاحتلال الصهيوني، حيث لم يتوقف التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي، بل اضيف اليه التطبيع التربوي!

شاهدوا اكثر مقاطع الفيديو الذي تم تداوله على تويتر وانستغرام وفيسبوك في سياق الفيديو المرفق اعلاه خلال متابعة المزيد من التفاصيل..

روابط ذات صلة

منظمة حقوقية تكشف انتهاكات النظام البحريني في التعامل مع المعتقلين

إعتداء النظام البحريني على العلماء وتجنيس المرتزقة

الشيخ عیسی قاسم: الحكومة البحرينية تقود الشعب إلى طريق العبودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيدين عادل داود ومهدي لدادوة في قلقيلية ورام الله

دار الإفتاء المصرية: إيواء «الإرهابيين» من الكبائر

شاهد.. 'على ضفاف اروند' برنامج جديد مشترك لقناة العالم ومركز آبادان

أوكرانيا .. مستجدات ميدانية ومخاوف نووية

نبض السوشيال ... مغردون.. تفجير جسر القرم انعطافة خطيرة في الحرب الروسية الاوكرانية

إيران تقترح إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة لدول بحر قزوين