انتخابات الكنيست.. نتنياهو يعود إلى الواجهة من جديد

خاص بالعالم

استطلاعات الرأي في كيان الاحتلال اظهرت ايضا ان القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس ستحصل على اربعة مقاعد، والقائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة سيكون نصيبها على اربعة ايضا. فيما سيفشل حزب وزيرة الداخلية اياليت شاكيد في تخطي نسبة الحسم، ويحاول نتنياهو كسب الكتلة العربية بشتى الوسائل.

وافاد مراسل العالم من رام الله ان اخر استطلاع وللمرة الاولى منح نتنياهو 61 مقعدا وارتفعت الصهيونية الدينية الى 16 مقعدا، معتبراً ان الاستطلاعات ليست نهائية وستكون هناك نتائج مختلفة بحيث لن يحصل نتنياهو على نسبة الحسم.

من جانبه، اكد الخبير في الشؤون الاسرائيلية من غزة عامر خليل، ان الصورة الاجمالية لاستطلاعات الراي في الكيان الاسرائيلي تشير الى حالة التعادل بين معسكر الحكومة الحالية ومعسكر نتنياهو، واذا استمر الوضع الحالي بهذا الشكل فان ذلك سيساعد نتنياهو اكثر.

وقال خليل ان الحكومة القادمة ستكون متماسكة اكثر لان الحريديم سيكون من ضمن مكوناتها، واستبعد ان يتمكن غانتس من الدخول للحكومة حتى لو تم اجراء انتخابات خامسة.

واشار خليل الى ان تفكك الاحزاب العربية أثر على القائمة المشتركة بشكل واضح، واذا لم يشارك الجمهور العربي بكثافة فان ذلك سيشكل ضررا على نتنياهو وسيكون لصالح لابيد. وان هناك اطراف في الحكومة ترفض ان تكون القائمة المشتركة جزءا من الحكومة القادمة، ونوه بان الحكومات الاسرائيلية لها استراتيجيات في اهمال المجتمع العربي، وان بعض الاحزاب العربية على استعداد للدخول في تحالف مع نتنياهو.

واكد خليل ان هناك انقساما كبيرا في المجتمع الاسرائيلي وسط توقعات بان يصل الى حالة من العنف.

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