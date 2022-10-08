رسول الله (ص) يجمع اليمنيين في لوحات إيمانية عظيمة + فيديو

العالم – اليمن

في حضرة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وفي واحدة من صور صمود وثبات اليمنيين على نهجهم ومواقفهم، وعلى الرغم من ظروف الحرب والحصار احتشد مئات الآلاف من اليمنيين في أكثر من 20 ساحة موزعة على 15 محافظة يمنية إحتفاء بذكرى المولد النبي الشريف.

ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء أكبر هذه الساحات تدفقت إليه حشوداً بشريةً غير مسبوقة، وذلك في مشهد حمل معه دلالات ورسائل كثيرة، ومنها عظمة هذه المناسبة الدينية ومكانتها في قلوب اليمنيين، وتجديداً للولاء والحب للنبي محمد وآله.

وفي حديث لمراسل قناة العالم قال رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء محمد بن حبتور: "اليمنيون ينسجمون اليوم في حبهم لرسول الله مع تاريخهم المشرق وموقفهم مع الإسلام وموقفهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم."

مظاهر الفرح والابتهاج بذكرى مولد خاتم النبيين عمت ساحات الاحتفالات المختلفة والتي تزينت بالألوان الخضراء والشعارات المرجبة بالمولد النبوي وكذلك ترديد الهتافات والأهازيج والأناشيد الدينية المعبرة عن المناسبة.

وأطل قائد حركة أنصارالله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على جموع المشاركين بكلمة تطرق فيها للمستجدات السياسية، حيث دعا تحالف العدوان إلى وقف الحرب ومعالجة تداعياته الإنسانية، مؤكدا استمرار التصدي للعدوان طالما استمر باعتباره جهادا مقدس.

وفي جانب من كلمته قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: "أدعوا تحالف العدوان على بلدنا إلى وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والأضرار."

وتميز اليمنيون على غيرهم من الشعوب الإسلامية على إحياء المناسبة بهذا الزخم الكبير، إذ يعتبرونها محطة إيمانية لاستلهام الدروس والعبر والتزود من الأخلاق التي تحلى بها النبي وتجسيدها على أرض الواقع.. وهي مناسبة تأتي أيضا لتعزيز صمود وثبات اليمنيين الذين أكدوا على الاستمرار في مواجهة العدوان ورفد الجبهات والوقوف خلف قيادتهم حتى تحقيق النصر.

وقال مدير مكتب قائد حركة أنصارالله سفر الصوفي: "نحن حاضرون كذلك لانتصارنا لقضايانا ولأخذنا لحقوقنا من يد هؤلاء الأعداء الذين يعادون هذا الشعب ويظلمون هذا الشعب.

صورة أخرى من صور الصمود والثبات يرسمها اليمنيون في هذه اللوحة الفرحية بمولد النبي الأكرم، وموقف آخر يجددون خلاله المضي على نهج الرسول والانتصار لقيم العدالة والحرية والسلام.

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