اقسى اجراءات الحظر لم تستطع وقف البلاد في تنفيذ مشاريعها التنموية

العالم - ايران

وقال محرابيان ، في تصريح له مساء السبت ، خلال مراسم اقيمت في قرية بحيري بمدينة دشتي في محافظة بوشهر جنوب ايران لمناسبة الذكرى الـ 35 لاستشهاد نادر مهدوي ورفاقه خلال مواجهة مباشرة مع القوات الاميركية في الخليج الفارسي: اليوم ، ومن خلال تحديد أساليب العدو، علينا أن نفعل مثل ما فعله الشهداء ابان فترة الدفاع المقدس (1980-1988) حفاظا على أسس الجمهورية الإسلامية.

واضاف: إن ابرز هجمات الاستعمار والاستكبار العالمي في العصر الحالي حدثت في عامي 1986 و 1987 من قبل الأمريكيين في الخليج الفارسي اذ خاضوا حربا مباشرة مع الجمهورية الاسلامية الا انهم هُزِموا فيها.

وتابع محرابيان: ان المستعمرين الذين لم يتمكنوا من إلحاق الأذى بإيران الإسلامية في الحرب المسلحة في السنوات الماضية ، انبروا اليوم لمواجهتها من خلال تغيير المسار وتحويل الحرب المسلحة إلى حرب اقتصادية وثقافية وأمنية.

وقال: بالطبع ، ان الشعب الايراني يمكنه في ظل اليقظة والبصيرة واتباع إرشادات قائد الثورة الاسلامية وتجاوز مسارات صعبة ، تجاوز الحروب الاقتصادية والثقافية بامان.

وقال وزير الطاقة: إن التقدم المذهل لإيران الإسلامية في صناعات النفط والغاز والصلب ومحطات الطاقة يظهر أنه حتى اجراءات الحظر القاسية لم تستطع وقف البلاد عن تنفيذ خطط التنمية.

وفي إشارة إلى استخراج إيران للغاز من حقل "فارس الجنوبي" المشترك قال: إن تحقيق كل هذا التقدم لم يتحقق إلا بالاعتماد على امكانيات الخبراء المحليين والعلوم المحلية.

وأكد: أن الجهود الجهادية للعلماء والخبراء الإيرانيين اليوم حولت البلاد إلى قوة اقتصادية وعلمية وهندسية كبيرة في العالم.