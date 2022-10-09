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العراق.. الإطار التنسيقي يجتمع اليوم لبحث هذه الملفات

العراق.. الإطار التنسيقي يجتمع اليوم لبحث هذه الملفات
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون، أحمد فواز مساء السبت، أن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً الاحد، لمناقشة مستجدات الساحة السياسية، بينها مسألة تشكيل الحكومة.

العالم - العراق

وقال فواز خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "اجتماع ائتلاف إدارة الدولة هذا اليوم، يناقش الخروج من الازمة الحالية وتنصيب رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء من أجل الإسراع في إقرار الموازنة"، لافتاً إلى أن "الإطار سيجتمع لبحث مستجدات الساحة السياسية غداً (اليوم الاحد)".

وأشار إلى أن "الكرد هم سبب تأخر تشكيل الحكومة، كون الاستحقاقات تبدأ برئيس جمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف رئيس وزراء".

وبين، أن "الجلسة البرلمانية الحاسمة تخضع لتوافق سياسي"، مؤكداً أن التنسيقي "لا زال مصرا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".

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