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الصومال يعلن عن عقوبات صارمة ضد من ينشر أخبار الإرهابيين

الصومال يعلن عن عقوبات صارمة ضد من ينشر أخبار الإرهابيين
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الإعلام الصومالية عن تبنّي عقوبات صارمة في البلاد لمن ينشر أخبار الإرهابيين في ظل تواصل العمليات العسكرية في الصومال ضد مقاتلي "حركة الشباب".

العالم - إفريقيا

وأعلنت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) الخبر نقلا عن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة مقديشو.

وقال يوسف إن الحكومة الصومالية "تحذر المواطنين وجميع وسائل الإعلام المحلية من مغبة نشر معلومات الإرهابيين أيا كان محتواها في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وخاصة في ظل تواصل العمليات العسكرية في البلاد".

وأضاف أن "كل من أقدم على نشر وترويج الأخبار والمعلومات الإرهابية، (في إشارة لحركة الشباب)، سوف يواجه عقوبات صارمة (لم يحددها) وفق الدستور وقانون الاتصالات والصحافة في البلاد".

وأشار يوسف، إلى أن الحكومة الصومالية "أغلقت خلال الـ 48 ساعة الماضية 40 منصة إعلامية في "فيسبوك" و"تويتر" كانت تبث معلومات وأنشطة مقاتلي حركة الشباب".

وأكد أن الحكومة الصومالية "تحترم قوانين حرية التعبير والرأي وفق قانون الصحافة لكنها لا تقبل بنشر أنشطة الإرهابيين بذريعة حرية التعبير".

وحسب المتابعين فإن هذه التحذيرات تهدف للحد من تداول الأخبار الداعمة للإرهابيين في منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تلك التي تهدد وتخوف المواطنين.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تجري فيه القوات الحكومية عمليات عسكرية ضد مقاتلي الشباب في بعض الولايات الفيدرالية.

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