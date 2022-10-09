الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان.. توزيع منشورات تُعرف بمرض الكوليرا وكيفية الوقاية منه

لبنان.. توزيع منشورات تُعرف بمرض الكوليرا وكيفية الوقاية منه
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

وزعت وزارة الصحة العامة في لبنان بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، منشورات تعرف فيها بمرض الكوليرا طرق الوقاية منه، أعراضه والعلاجات المناسبة له.

العالم - لبنان

وأكدت هذه المنشورات أن مرض الكوليرا هو عدوى بكتيرية حادة تصيب المعدة وتنتقل عبر الايدي او المياه او تناول الاطعمة الملوثة وتتسبب باسهال حاد وقيء قد يؤدي الى جفاف الجسم، أما الاعراض فهي: العطش، تقلص مرونة الجلد، تغور العينين،التعب او الضعف الشديد، ودعت كل من يشعر بهذه الاعراض التوجه فورا الى أقرب مستشفى او مركز رعاية صحية أولية.

وفي السياق تابع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الابيض، ملف الاصابات بفيروس كوليرا التي تم تسجيلها، والاجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة المصابين والحد من انتشار الوباء.

وقد دعا ميقاتي وزراء الصحة والداخلية والبلديات والطاقة والمياه والبيئة والزراعة الى اجتماع مطلع الاسبوع لمتابعة هذا الملف.

وأمس، أعلن محافظ عكار شمال لبنان عماد اللبكي، أن حالات الكوليرا المؤكدة هي قيد المتابعة المنزلية مع عائلتها والأمور حتى الآن تحت السيطرة.

روابط ذات صلة

رصد اول إصابة بالكوليرا في لبنان

 لبنان..خلية أزمة لمنع انتشار الكوليرا

الصحة السورية: 524 إصابة مثبتة بالكوليرا و36 وفاة مسجلة

امدادات لسوريا ترسلها الصحة العالمية للتعامل مع 'الكوليرا'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. غضب مواقع التواصل ضد أول معبد هندوسي في الإمارات

شاهد.. سيناريو العلاقات بين الرياض وواشنطن

لبنان.. توزيع منشورات تُعرف بمرض الكوليرا وكيفية الوقاية منه

الاحتلال يغلق حاجز حوارة جنوب نابلس

شاهد بالفيديو.. حلب السورية بكل طوائفها تحتفل بالمولد النبوي الشريف

الاحتلال مازال يبحث عن منفذ عملية شعفاط ويهدد بشن عملية عسكرية في الضفة