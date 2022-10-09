لبنان.. توزيع منشورات تُعرف بمرض الكوليرا وكيفية الوقاية منه

العالم - لبنان

وأكدت هذه المنشورات أن مرض الكوليرا هو عدوى بكتيرية حادة تصيب المعدة وتنتقل عبر الايدي او المياه او تناول الاطعمة الملوثة وتتسبب باسهال حاد وقيء قد يؤدي الى جفاف الجسم، أما الاعراض فهي: العطش، تقلص مرونة الجلد، تغور العينين،التعب او الضعف الشديد، ودعت كل من يشعر بهذه الاعراض التوجه فورا الى أقرب مستشفى او مركز رعاية صحية أولية.

وفي السياق تابع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الابيض، ملف الاصابات بفيروس كوليرا التي تم تسجيلها، والاجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة المصابين والحد من انتشار الوباء.

وقد دعا ميقاتي وزراء الصحة والداخلية والبلديات والطاقة والمياه والبيئة والزراعة الى اجتماع مطلع الاسبوع لمتابعة هذا الملف.

وأمس، أعلن محافظ عكار شمال لبنان عماد اللبكي، أن حالات الكوليرا المؤكدة هي قيد المتابعة المنزلية مع عائلتها والأمور حتى الآن تحت السيطرة.