حلب السورية بكل طوائفها تحتفل بالمولد النبوي الشريف

العالم - مراسلون

تزدان شوارع مدينة حلب وأزقتها بالأعلام وعبارات الحب للنبي في ذكرى مولده فترى البشاشة على وجوه اهلها فرحا بهذا اليوم مباركين فيه لبعضهم البعض يجمعهم حب محمد وال محمد.

وقال الدكتور محمد مسدي وهو أحد منظمي احتفالية المولد النبوي:"في الأعظمية، كل سنة نحرص علی اقامة احتفال تقديس وتعظيم لشخصية النبي عليه السلام وتذكير الشباب والجيل الصاعد بأخلاق نبينا وسيرة نبينا حتی تهتدي كل الناس بهديه وتسير في مسيره وتمشي علی نهجه وتتبعه".

وقال المهندس محمد جسري وهو أيضاً من منظمي احتفالية المولد النبوي:"نهنئ جميع البلاد العربية والاسلامية بهذه الذكری الجامعة والذكری العطرة التي لها دلالتها، فهي عرساً وطنياً ولحمة شعبية وشيئاً يجتمع عليه المسلمون جميعاً".

لا يقتصر الاحتفال بيوم المولد النبوي على المسلمين فقط بل يحتفل المسيحيون فيه أيضا فساحة العزيزية تشهد على هذه الاخوة التي تجمع بين كافة اطياف المجتمع ومعتقداته.

وقال جوزيف فنون وهو أحد وجهاء حي العزيزية، قال لقناة العالم: يوم عيد مولد (النبي محمد) صلی الله عليه وسلم هو عيد الخير وعيد السلام وعيد المحبة، اتهمونا نحن بالشر، وكانوا هم الفاشلين، لكن انظروا الی الناس والمحبة بينهم، هذا خير دليل علی حضارتنا في بلدنا، سوريا خليط من الاديان لاتعرف من هو علی أي ديانة اتهموا السوريين بأنهم متعصبين وتبين انهم هم المتحجرين. اليوم نحن نحتفل بعيد نبينا (محمد).

منذ ساعات الصباح الباكر وحتى المساء تعم الافراح مدينة حلب كل يعبر بطريقته عن سعادته بهذا اليوم الاغر وتسمع اصوات الابتهالات والتكبير في كافة الاحياء معلنة تمسكها بنهج الرسول داعية للتحلي بأخلاقه العظيمة.

كعادتهم كل عام، يحتفل أهالي حلب بكل أطيافهم بمولد سيد البشرية محمد صلوات الله عليه، مرددين عبارة "ولد الهدی فالكائنات ضياء".