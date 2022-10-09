دول تسمح لحامل جواز السفر الفلسطيني الدخول دون تأشيرة

العالم - فلسطين

ويمكن لجواز السفر الفلسطيني زيارة 5 دول عربية بدون فيزا للفلسطينيين أو بتأشيرة إلكترونية أو بتأشيرة عند الوصول، وهي:

الأردن:

بدون تأشيرة لمدة 30 يوم مع استيفاء الشروط التالية :لا ينطبق هذا على المسافرين الذين يبدأ رقم جواز سفرهم بـ 00، ويجب على سكان قطاع غزة الحصول على تصريح "عدم ممانعة" من الحكومة الأردنية مسبقاً لدخول الأردن، والحصول على "تأشيرة عبور خاصة" عند المرور.

الصومال:

تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم.

جزر القمر: تأشيرة عند الوصول لمدة 45 يوم مقابل 35 دولار.

موريتانيا: تأشيرة عند الوصول، وجيبوتي: تأشيرة إلكترونية.

كما يمكن لحامل جواز السفر الفلسطيني زيارة مجموعة من الدول الآسيوية بدون فيزا أو بتأشيرة إلكترونية أو بتأشيرة عند الوصول،وهي:

إيران: تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم.

ماليزيا: بدون تأشيرة لمدة 30 يوم،

إندونيسيا: بدون تأشيرة لمدة 30 يوم،

لاوس: تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم

المالديف: تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم،

بنغلادش: تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم،

ماكاو: تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم،

سريلانكا: تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم مقابل 35 دولار.

تيمور الشرقية: تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم مقابل 30 دولار.

كمبوديا: تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم،

الهند: تأشيرة إلكترونية، وأرمينيا: بدون تأشيرة لمدة 180 يوم،

جورجيا: تأشيرة عند الوصول لمدة 180 يوم فقط لمن يملكون إقامة خليجية،

الصين: 6 أيام للسياح المنظمين ضمن مجموعة سياحية بواسطة جولة صينية دولية،

تركيا: تأشيرة إلكترونية لمدة 30 يوم).

وفي أفريقيا، يمكن للفلسطيني زيارة مجموعة من الدول دون فيزا أو بتأشيرة إلكترونية أو بتأشيرة، وهي

توغو: تأشيرة لمدة 7 أيام عند الوصول مقابل 20 دولار. سيشل: بدون تأشيرة لمدة 30 يوم.وإسواتيني: بدون تأشيرة لمدة 30 يوم، وموزمبيق: تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم مقابل 66 دولار، ومدغشقر: تأشيرة عند الوصول لمدة 90 يوم، والسنغال: تأشيرة عند الوصول لمدة 90 يوم، وزيمبابوي: تأشيرة عند الوصول لمدة 90 يوم مقابل 30 دولار، والرأس الأخضر: تأشيرة عند الوصول، وساحل العاج: تأشيرة عند الوصول (Pre-Enrollment) ، وأوغندا: تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول، ورواندا: تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم، وغينيا بيساو: تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول لمدة 90 يوم، وليسوتو: تأشيرة إلكترونية لمدة 14 يوم، وإثيوبيا: تأشيرة إلكترونية، والغابون: تأشيرة إلكترونية، وبوروندي: تأشيرة عند الوصول، وزامبيا: تأشيرة عند الوصول لمدة 90 يوم مقابل 50 دولار، وأنغولا: تأشيرة عند الوصول، وغينيا: تأشيرة إلكترونية، ونيجيريا: تأشيرة عند الوصول، وجنوب السودان: تأشيرة إلكترونية.

أمّا بشأن الدول الأوروبيّة، فلا يُسمح للفلسطينيين بدخول أي دولةٍ أوروبيّة بدون تأشيرة، ويجب عليهم الذهاب إلى السفارات المعنية للحصول على التأشيرة والفيزا.

وهناك 8 دول في أميركا اللاتينية يمكن لحامل جواز السفر الفلسطيني زيارتها بدون فيزا أو بتأشيرة إلكترونية أو بتأشيرة عند الوصول، وهي:

دومينيكا: بدون تأشيرة لمدة 21 يوم، وسانت فينسنت.

والغرينادين: بدون تأشيرة لمدة 30 يوم، وسانت لوسيا: تأشيرة عند الوصول لمدة 42 يوم، وبوليفيا: بدون تأشيرة لمدة 90 يوم مقابل 52 دولار، والإكوادور: بدون تأشيرة لمدة 90 يوم، ونيكاراغوا: بدون تأشيرة لمدة 90 يوم، وفنزويلا: بدون تأشيرة لمدة 90 يوم، وكوبا: تأشيرة عند الوصول يجب الحصول على بطاقة سائح، ومونتسرات: تأشيرة إلكترونية لمدة 360 يوم، وسورينام: تأشيرة إلكترونية).

كما يمكن للفلسطيني زيارة 4 دول في أوقيانوسيا بدون فيزا أو بتأشيرة إلكترونية أو بتأشيرة عند الوصول، وهي ميكرونيزيا: بدون تأشيرة لمدة 30 يوم، وتوفالو: تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم، وبالاو: تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم مقابل 50 دولار، وساموا: تأشيرة عند الوصول لمدة 60 يوم، ونيبوي: بدون تأشيرة لمدة 30 يوم).