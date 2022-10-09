غضب مواقع التواصل ضد أول معبد هندوسي في الإمارات

العالم - الإمارات

وقد أثارت الخطوة الإماراتية غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي كونها تعبر عن دعم إماراتي لجماعات معادية للمسلمين في كل مكان، فيما لا يزال أصداء التصريحات الهندية المعادية للإسلام تخيم على الأجواء بعد تطاول متحدثين باسم الحزب الحاكم في الهند "بهاراتيا جاناتا"، على نبي الإسلام محمد عليه وآله الصلاة والسلام.

وغرد تركي الشلهوب:"قولوا لأولادكم أن الإمارات افتتحت أول معبد هندوسي في جزيرة العرب، وابن سلمان سمح للصهاينة بدخول مكة والمدينة؛ لكي يعلموا من هم أعداء الإسلام".

وكتب ابو امير الشامي:"افتتاح أول معبد هندوسي خارج الهند ومقره الإمارات هذه الإمارات التي تحارب دين الله في اليمن و فلسطين وفي كل مكان".

وعلق محمد علاء الناسوه:"أول معبد هندوسي لعبادة البقر في الإمارات بتكلفة 60 مليون درهم ويمكن أن يستوعب ألف شخص في وقت واحد حسبي الله ونعم الوكيل بهؤلاء التائهون_في_الأرض ما هي وجهتهم المقبلة كيف سيقابلون ربهم بهذه الأفعال التي يرفضها المسلم الغيور على دينه.