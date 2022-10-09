فرنسا وهواجس أصعب شتاء بسبب أزمة الغاز

العالم - أوروبا

وتعهّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "إقناع" الأوروبيين بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن الشتاء المقبل، سيكون الأصعب في إمدادات الغاز، كما اشار ماكرون الى ان بلاده تشتري الغاز من اميركا والنروج بأربعة اضعاف السعر السابق بسبب ازمة الطاقة .

وغرد حسام شاكر:"أزمة الطاقة تعصف بأوروبا وتُثير هواجس جسيمة بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القارّة، وتُظهر افتقار أوروبا الموحّدة إلى أمن_الطاقة إلى درجة كشفت ضعفها الاستراتيجي واعتماديتها الحرجة على موارد الطاقة الخارجية وعجزها بالتالي عن اللحاق بأدوار الصدارة في عالم متعدد الأقطاب".

وکتب احمد سكندر:"المواطنون في اوروبا كلهم غاضبون، ماذا فعلتم بالحلم الاوروبي" هذه كلمات لنائب في البرلمان الأوروبي يتحدث عن أزمة الطاقة التي حلت بأوروبا بسبب سياسة الأتحاد الاوروبي".

اما سعد التركماني فغرد کاتباً:"أوروبا تفكر في حرق جثث البشر من أجل التدفئة بسبب أزمة الطاقة".