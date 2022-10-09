'تمليك لا إيجار'.. نائب عراقي يقترح عنوانا جديدا لقانون العشوائيات

العالم - العراق

وبحسب وثيقة صادرة عن الساعدي حصلت عليها السومرية نيوز، وموجهة الى رئيس مجلس النواب، جاء فيها، ان "القراءة الأولى لقانون الإيجار في الجلسة رقم (۳) في ۲۰۲۲/۱۰/۸.

وكان في طيات هذا القانون ظلم كبير اذا ما تم التصويت عليه، يرجی أن یکون عنوان القانون القادم بدلا من ان يكون (للإيجار) يكون (تمليك الساكنين في الدار الذي يشغله ويعتبر مقر اقامته وقد تم بناءه من نفقته الخاصة دون أي دعم حكومي مقدم له".



ووفق الوثيقة، يرى النائب، "من الضروري والواجب على مجلس النواب أن يقوم بتشريع قانون (التمليك) وأن يكون وفق اجراءات قانونية مبسطة تساعد المواطن على امتلاك قطعة ارض وان لا نمضي لقانون يكون فيه عبئا ثقيل على المواطن الفقير وان تعمل على تشريع قانون يوفر الخدمات لتلك الأحياء تتمثل (الكهرباء والماء والأرصفة والخدمات الأخرى) لأننا اقسمنا على رفع الحيف والظلم ونصرة الفقير وان لا تكون سبب في عدم تلبية حقوقهم المشروعة نطالب سيادتكم بتوجيه اللجنة المكلفة بهذا القانون".



ودعا الساعدي الى "إعادة النظر بالقانون والعمل على تغييره وان يكون في صالح تلك الشريحة المظلومة او عرضه على أعضاء مجلس النواب للتصويت قبل القراءة الثانية للقانون وفي خلاف ذلك سوف تعمل على جمع التواقيع في داخل مجلس النواب ليكون العنوان (التمليك بدلا للإيجار)".