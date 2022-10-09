حشود مليونية في اليمن احتفاء بالمولد النبوي الشريف

خاص بالعالم

وخلالَ الاحتفالِ دعا قائدُ حركةِ أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي تحالف العدوان لوقفِ عدوانهِ ورفعِ الحصار، وإنهاءِ الاحتلالِ ومعالجة ملفاتِ الحرب.

وأكدَ تمسكَ الشعبِ اليمني بالقضيةِ الفلسطينية والمسجدِ الأقصى، مشيراً إلى أنّ التطبيعَ يُعتبَرُ خيانةً لمبادئِ الله سبحانه وتعالى.

هذا وكانتْ شوارعُ وأحياءُ العاصمة اليمنية صنعاء والمدنِ الرئيسية قد اكتستْ قبلَ يومَين بالأضواءِ الخضراء ابتهاجاً بذكرى المولدِ النبوي الشريف.

فما هي رسائلُ المولدِ النبوي الشريف؟

وما تأثيرُ هذا الاحتشاد على الاوضاعِ خاصةً اوضاعَ الحربِ والعدوان؟

وماذا تعني دعوةُ السيد عبدالملك الحوثي لمعالجةِ آثارِ الحربِ والدمار؟

وقال ضيف الحلقة من برنامج "المشهد اليمني" عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله د. حزام الاسد: ان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يوحد الأمة الاسلامية فما بالكم باليمنيين، معتبراً الاحتفالية الحاشدة بأنها لوحة تشير الى مدى صمود الشعب اليمني.

ولفت الاسد الى ان قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي وجه رسالة تحذيرية لتحالف العدوان في كلمته بالاحتفال.

واكد الاسد ان تحذيرات السيد الحوثي تتبعها اجراءات عملية، وان الكرة اليوم في ملعب تحالف العدوان وخاصة الولايات المتحدة الامريكية، معتبراً ان الاطراف المشاركة في العدوان مجرد بيادق وأدوات.

واوضح الأسد، ان الآخر ليس لديه القدرة على توجيه التهديدات، وان القيادة السياسية اليمنية اقامت الحجة على العدوان، وان الجيش اليمني يمسك بزمام المبادرة وبات صاحب القرار على الارض.

بدوره، قال الاعلامي اليمني طالب الحسني: انه يمكن قراءة المشاركة الواسعة في احتفالية المولد النبوي على انها نجاح للحكومة اليمنية والسيد الحوثي ومدى تأثيره، مشيراً الى ان احياء المولد النبوي الشريف في اليمن يلهم سائر البلدان الاسلامية.

واكد الحسني، ان اليمنيين اصروا على المشاركة الواسعة في الاحتفالية رغم العدوان والحصار، لافتاً الى ان هنااك تحركات دولية لمنع اندلاع القتال من جديد.

واوضح الحسني، ان السعودية لم ملتزمة بالهدنة على الرغم من عدم تنفيذها الشروط التي تطالب بها صنعاء، ولم تصدر اوامرها لحلفائها في الداخل باستئناف القتال.

وشدد الحسني على انه وفقاً لكلمة السيد الحوثي في الاحتفال فانه لن تكون هناك هدنة من دون تنفيذ شروط صنعاء.

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