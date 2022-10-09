القرم تمدد حالة الطوارئ بعد تفجير جسر كيرتش وقتال عنيف على تخوم دونباس

خاص بالعالم

وقالتْ القيادةُ المركزية للجيش الأوكراني إنّ القصفَ الروسي طالَ عدداً من المباني والطرق في منطقةٍ سكنية.

هذا وقد شهدت ساحة المواجهة الروسية الاوكرانية تحولاتٌ جديدةٌ وخطيرة، ربّما ستُفرِزُها تداعياتُ التفجيرِ الذي استهدفَ جسرَ كيرتش الاستراتيجي الممتدَّ من روسيا إلى شبه جزيرة القرم.

في التفاصيل، وبينما كانتْ عرباتٌ لصهاريجِ الوقود تعبرُ جسرَ القرم صباحَ السبت، انفجرتْ شاحنةٌ وأوقعتْ دماراً في أحدِ جانبَيْ الطريقِ الموازي للجسر، حيثُ قالتْ وكالاتُ الأنباءِ الروسية، نقلاً عن اللجنةِ الوطنية لمكافحةِ الإرهاب إنّ الانفجارَ أدّى إلى اشتعالِ النارِ في سبعِ ناقلاتِ نفطٍ كانت تُنقَلُ بالسككِ الحديدية إلى شبهِ جزيرة القرم.

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