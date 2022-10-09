عملية أمنية لملاحقة إرهابيي "داعش" في الموصل

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الهيئة قولها في بيان: “إن قطعات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي ومكتب معاونية الاستخبارات والمعلومات ومديرية الطبابة ومكافحة المتفجرات والجهاز الهندسي بالحشد الشعبي وغيرها، أطلقت عملية أمنية من أربعة محاور لتفتيش وتأمين قرى الإبراهيمية والحسينية والمزملات وتل الريان، جنوب مدينة الموصل.

وأشار البيان إلى أن العملية الأمنية شاركت فيها قطعات الجيش العراقي من الفرقة 16 وأفواج طوارئ شرطة نينوى، لافتاً إلى أنها تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية لملاحقة فلول “داعش”، وتدمير مخابئه وتأمين قواطع المسؤولية، حفاظاً على أمن المواطنين.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت أمس الأول القضاء على ثلاثة إرهابيين من تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك شمال البلاد.