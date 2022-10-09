الصحة الإيرانية: 8 وفيات و323 إصابة جديدة بكورونا

العالم - إيران

وعبر بيانها الصادر اليوم الأحد حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في إيران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات بهذا المرض، إلى 7 ملايين و 551 ألفا و 680 إصابة، والوفيات إلى 144 ألفا و 486 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و327 ألفا و 725 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و 855 ألفا و 517 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.