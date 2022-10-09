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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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بوتين يحمل مسؤولية تفجير جسر القرم المخابرات الاوكرانية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة أبو شخيدم شمال رام الله
الرئاسة اللبنانية: سندرس بشكل دقيق الصيغة النهائية لاقتراح الوسيط الأمريكي تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب
الرئاسة اللبنانية: الوسيط الأمريكي سيرسل الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم الحدود البحرية خلال الساعات القليلة المقبلة
نادي الأسير الفلسطيني: انضمام 20 أسيرًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام ليرتفع عدد المضربين إلى 50 أسيرًا بينهم معتقلين إداريين وموقوفين
القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي: لقد اجتاز الشعب الايراني ببصيرته وصبره وتفانيه العديد من الاختبارات في هذه السنوات وخرج منها شامخا
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 09-10-2022
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//media.alalam.ir/uploads/org/2022/10/09/166533927515010200.mp4
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الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.