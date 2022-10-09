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السودان.. حميدتي ينفي وجود خلافات بينه وبين البرهان

السودان.. حميدتي ينفي وجود خلافات بينه وبين البرهان
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

نفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول وجود خلافات بينه، وبين رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.

العالم-السودان

وأكد دقلو في تصريح صحفي "عدم وجود أي خلافات بينه وبين رئيس مجلس السيادة"، واصفا ما تم تداوله بأنها ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، حسب كالة الأنباء السودانية سونا.

وأوضح أن مروجي هذه الادعاءات قصدوا إثارة الرأي العام"، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات المضللة.

وكان البرهان قد نفى خلال مقابلة أجراها مع وكالة "أسوشيتد برس"، وجود أي خلافات مع نائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وتحدثت وسائل إعلام محلية، خلال الأسابيع الماضية، عن خلافات بين الجنرالات، كما اعترف دقلو مؤخرا، بفشل الجيش في تصحيح مسار البلد.

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السودان.. حميدتي ينفي وجود خلافات بينه وبين البرهان

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