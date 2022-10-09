السودان.. حميدتي ينفي وجود خلافات بينه وبين البرهان

العالم-السودان

وأكد دقلو في تصريح صحفي "عدم وجود أي خلافات بينه وبين رئيس مجلس السيادة"، واصفا ما تم تداوله بأنها ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، حسب كالة الأنباء السودانية سونا.

وأوضح أن مروجي هذه الادعاءات قصدوا إثارة الرأي العام"، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات المضللة.

وكان البرهان قد نفى خلال مقابلة أجراها مع وكالة "أسوشيتد برس"، وجود أي خلافات مع نائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وتحدثت وسائل إعلام محلية، خلال الأسابيع الماضية، عن خلافات بين الجنرالات، كما اعترف دقلو مؤخرا، بفشل الجيش في تصحيح مسار البلد.