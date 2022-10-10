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النائب الأول للسلطة القضائية: لا يوجد اي طالب من جامعة الشريف في السجن

النائب الأول للسلطة القضائية: لا يوجد اي طالب من جامعة الشريف في السجن
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية: "أمس تم الإفراج عن جميع المعتقلين من طلبة جامعة الشريف الصناعية ، ولا يوجد الان اي طالب من هذه الجامعة في السجن".

العالم - ايران

وعلق حجة الإسلام محمد مصدق ، مساء الأحد على قضية المعتقلين على خلفية أعمال الشغب الأخيرة ، بالقول ان عبر رئيس السلطة القضائية والاجتماعات التي عقدتها بنفسي في طهران ، تم الايعاز للعدليات في جميع انحاء البلاد بالتعامل مع كل هذه الملفات بسرعة وإطلاق سراح الأشخاص الذين تم تضليلهم على وجه السرعة .

وافاد انه بالنسبة لقضية أولئك القلائل الذين جاءوا مسلحين وأضروا بأمن المجتمع أو أشعلوا النار في البنوك وممتلكات الناس فقد تم الايعاز بدراسة ملفاتهم بسرعة واحالة لائحة الاتهامات الى المحكمة وعلى المحكمة تشكيل جلسة استثنائية للبت بملفاتهم وتقرير مصيرهم.

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