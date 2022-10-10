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شاهد.. حمص السورية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

نظّم مكتب أهل البيت الإسلامي في سوريا مهرجان الفرح النبوي بمناسبة المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الاسلامية في مدينة حمص وسط سوريا. وتخللت الاحتفال كلمات من وحي المناسبة، وفقرات إنشادية وفنية بحضور عوائل الشهداء وأهالي المدينة.

العالم - خاص بالعالم

قراءة في السيرة النبوية الشريفة وفقرات انشادية وفنية ومسابقات للأطفال جمعت عوائل الأيتام والشهداء في مهرجان الفرح النبوي في ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامي تجسيدا للقيم المجتمعية التي حملتها السيرة النبوية
حضور الأهالي من مختلف احياء حمص والفصائل الفلسطينية شكل فرصة لتجسيد قيم التأخي بين أبناء المدينة التي فشل الإرهاب التكفيري في تفريق صفهم على مدى سنوات الحرب القاسية.
هي ذكرى ولادة المصطفى التي كانت ولازالت تجمع الامة بكل اطيافها في بلد يعتبر مثالا يحتذى به في الألفة والمحبة التي ربطت أبناءه على مدى التاريخ الطويل.

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..

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