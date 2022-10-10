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شاهد.. لماذا العلماء في البحرين يضطهدون؟

الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد الإعلامي البحريني جواد عبد الوهاب أن نظام آل خليفة يريد أن يوصل رسائل للشعب البحريني من خلال ممارسة الاضطهاد على العلماء المعتقلين.

العالم - خاص بالعالم

وقال "عبد الوهاب" في حديث لبرنامج "حديث البحرين" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن النظام البحريني عادة يريد أن يسكت هؤلاء السجناء، مؤكدا أن نظام البحريني اعتقل العلماء لأنهم صوت الشعب في الخارج، وأدخلهم إلى السجن لكي يذلهم ويركعهم، وهذا ما الايتقبله السجناء لأنهم رغم اعتقالهم يطالبون بحقوقهم كطبابة والقراءة والتشمس.

وأوضح عبد الوهاب، أن نظام آل خليفة يمارس الاضطهاد على العلماء كالشيخ عبد الجليل المقداد ويسرب هذه الممارسات كنوع من الرسائل للجميع لكي يخيف منهم خارج السجن حتى يوقفوا نشطاءهم ، وكذلك إخافة من هم داخل السجن من التحرك من أجل المطالبة بأي حق مشروع وسلمي لهم.

وأشار الإعلامي البحريني إلى أن الشيخ مقداد لم يطالب بأكثر من حقوقه المشروعة داخل السجن، ولكن النظام البحريني زاد من ممارسة اضطهاد عليه.

هذا ولا ينفصل الاعتداء على الشيخ المعتقل عبد الجليل المقداد عن سياسة النظام البحريني في اضطهاد العلماء ومحاولة إضعاف دورهم البارز في الحراك الشعبي السلمي في مقارعة الظلم والاستبداد.

وارتفعت وتيرة الاضطهاد الطائفي في الفترة الأخيرة إلى مستويات خطيرة جدا، حيث يؤشر إلى أن النظام البحريني يريد إبقاء البلاد في حالة لا استقرار من أجل تقوية قبضته الأمنية وإحداث شرخ في الوحدة الوطنية البحرينية.

ومن الواضح اضطهاد علماء الدين في المعتقل وخارجه هو في إطار سياسة العقاب الجماعي والانتقام الذي تزايدت من العام 2011 وحتى اليوم على أسس غير إنسانية قائمة على التعذيب بمختلف أشكاله.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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شاهد.. لماذا العلماء في البحرين يضطهدون؟