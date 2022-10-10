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واشنطن تدعو المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا على الفور

واشنطن تدعو المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا على الفور
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

دعت السفارة الأمريكية لدى كييف المواطنين الأمريكيين اليوم الاثنين إلى "الاحتماء في مكانهم ومغادرة أوكرانيا على الفور عبر الطريق البري عندما يكون ذلك آمنا".

العالم-الاميركيتان

وفي بيان لها، قالت السفارة الأمريكية لدى كييف: "تشكل الضربات الروسية المستمرة في أوكرانيا تهديدا مباشرا للمدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأضافت: "تحث السفارة المواطنين الأمريكيين على الاحتماء في مكانهم ومغادرة أوكرانيا الآن باستخدام خيارات النقل البري المتاحة بشكل خاص عندما يكون القيام بذلك آمنا".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "اليوم وجهت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لمواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. تم تحقيق هدف الضربة حيث أصيبت كل المواقع التي حددت (كأهداف)".

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