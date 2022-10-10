شاهد.. النواب العراقيون يتخذون خطوة حاسمة

العالم- خاص بالعالم

إلى أربيل تنتقل مباحثات انتخاب رئيسين للبلاد ولحكومتها؛ حملها وفد من ائتلاف إدارة الدولة؛ لاجراء مباحثات مع القادة الاكراد للاتفاق على مرشح واحد لهم لرئاسة البلاد.

وناقش زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني؛ مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي؛ الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية، واتفق المجتمعون على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول الى حلول قبل عقد الجلسة المعنية.

وفي ذات السياق أكد الإطار التنسيقي استعداده للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية، من أجل تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وأعرب الإطار عن تأييده الكامل لما جاء في بيان الأمم المتحدة الخاص بمرور عام على إجراء الانتخابات البرلمانية.



واكمل العراق عاما كاملا منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في غياب حكومة جديدة أو موازنة جراء شلل سياسي يهدد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح هي بأمس الحاجة إليها، كل ذلك جراء صراع الكتل السياسية.