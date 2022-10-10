شاهد.. حراك سياسي يستبق الإعداد لتوازنات جديدة في المشهد التونسي

العالم - مراسلون

قرار تعديل القانون الانتخابي بسبب ما وصف بالتلاعب بالتزكيات واستعمال المال الفاسد يأتي في خضم مسار انتخابي انطلق بالفعل.

قرار ووجه بعدم الارتياح من مساندي الرئيس قيس سعيد حيث اعتبره حزب التيار الشعبي ارباكا للعملية الانتخابية فيما وصفته جبهة 25 جويلية بالخطوة المتأخرة.

حركة النهضة التي تعد لتحرك احتجاجي ضد الرئيس سعيد ضمن جبهة الخلاص المعارضة، اعتبرت تعديل القانون الانتخابي دليل على عبثية مسار 25 جويلية فيما بدا ان تصريحات إعلامية لرئيسها راشد الغنوشي بعدم الترشح مجددا لرئاسة الحركة محل اختلاف داخل الحركة نفسها.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة بلقاسم حسن لمراسلة قناة العالم الاخبارية: "نعتبر التعديلات التي يقوم بها قيس سعيد دليل آخر على عبثية هذا الانتخاب، ودليل آخر على عدم احترام ما يقوم به هو بسنه، هذا شأن مؤتمر حركة النهضة الناس تريد ان هي من تعمل لنا قرارات المؤتمر وتصفق له ونحن نعرف الدوافع من خلال هذا الامر".

فيما لم تصدر هيئة الانتخابات اي موقف بشأن قرار تعديل القانون الانتخابي حتى الآن قال الحزب الجمهوري احد أعضاء تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية المعارضة ان قرار التعديل إقرار بفشل خيارات السلطة بينما يرى محللون انه لن يربك المسار الانتخابي بل قد يساهم في الحد من توتر الساحة السياسية.

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