السفارة الروسية ترد على ادعاءات تل أبيب بشأن الأزمة الأوكرانية

العالم - روسيا

وقالت السفارة، عبر "تويتر": "سمعنا كلمات إدانة شديدة من المسؤولين الإسرائيليين عن الهجمات الروسية على السكان المدنيين في مدن اوكرانيا".





وأضافت:"وفق وزارة الدفاع الروسية، شنت القوات المسلحة الروسية اليوم هجوماً عالي الدقة على منشآت السيطرة العسكرية والاتصالات وأنظمة الطاقة في أوكرانيا".

وأشارت السفارة إلى أن تل أبيب بذلك "اختارت، للأسف، الصمت خلال ثماني سنوات من الهجمات الإرهابية الأوكرانية المستمرة على المدنيين في دونباس، لتغض الطرف عن الهجوم الأوكراني القاتل الأخير على قافلة للاجئين في منطقة خاركوف، وعمليات القتل الوحشية للمدنيين من قبل النازيين الجدد ‏آزوف في كوبيانسك ومدن أوكرانية أخرى، والقتل الوحشي للصحافية الروسية داريا دوغين، والهجوم الإرهابي الأوكراني الأخير على جسر القرم بالإضافة إلى العديد من الجرائم المروعة التي لم يُعاقب عليها نظام كييف".