الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية: على امريكا ان تبقي طلبات اللقاء المباشر مع ايران سرا

مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية: على امريكا ان تبقي طلبات اللقاء المباشر مع ايران سرا
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

كتب المساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهورية "محمد جمشيدي" ردًا على تغريدة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض بشأن الأحداث الأخيرة في إيران: إذا كنتم بحاجة إلى اظهار انكم اقوياء عشية الانتخابات، فعليكم ان تبقوا اكثر من ثلاثين طلبا لعقد لقاء مباشر مع ايران سرا.

العالم - ايران

وردًا على تغريدة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان بخصوص الأحداث الأخيرة في إيران، كتب محمد جمشيدي اليوم الثلاثاء في تغريدة له: "وصف رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي الحكومات الأجنبية التي تدعم مثيري اعمال الشغب بانها ذباب.

وكتب جمشيدي: إذا كنتم بحاجة إلى إظهار قوتكم عشية الانتخابات، فعليكم ان تبقوا اكثر من ثلاثين طلبا لعقد لقاء مباشر مع ايران سرا .

وقال مستشار الأمن القومي الامريكي جيك سوليفان استمرارا للتدخل الأمريكي في شؤون ايران الداخلية ودعما لمثيري اعمال الشغب: نقف إلى جانبهم وسنحاسب أولئك الذين يريدون إسكات أصواتهم باستخدام العنف ضدهم.

روابط ذات صلة

لقاءات أمير عبد اللهيان في نيويورك وانتقاده التدخل الأجنبي في شؤون إيران الداخلية

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني لدى طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كارثة مالية ستحل على فقراء العالم ومناخ حار سيمحو دولا بينها عربية!

وزير الطرق الايراني: ميناء الشهيد رجائي يستقبل 6 قطارات روسية اسبوعيا

بوتين: نعمل بشكل نشط مع "أوبك+" وتحركاتنا ليس موجهة ضد أي طرف آخر

برلمان العراق يُصوّت على إنهاء تكليف وزير المالية وكالة 'إحسان عبد الجبار'

مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية: على امريكا ان تبقي طلبات اللقاء المباشر مع ايران سرا

وزير الداخلية: الزمر الارهابية الانفصالية وراء أعمال الشغب في سنندج