مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية: على امريكا ان تبقي طلبات اللقاء المباشر مع ايران سرا

العالم - ايران

وردًا على تغريدة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان بخصوص الأحداث الأخيرة في إيران، كتب محمد جمشيدي اليوم الثلاثاء في تغريدة له: "وصف رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي الحكومات الأجنبية التي تدعم مثيري اعمال الشغب بانها ذباب.

وكتب جمشيدي: إذا كنتم بحاجة إلى إظهار قوتكم عشية الانتخابات، فعليكم ان تبقوا اكثر من ثلاثين طلبا لعقد لقاء مباشر مع ايران سرا .

وقال مستشار الأمن القومي الامريكي جيك سوليفان استمرارا للتدخل الأمريكي في شؤون ايران الداخلية ودعما لمثيري اعمال الشغب: نقف إلى جانبهم وسنحاسب أولئك الذين يريدون إسكات أصواتهم باستخدام العنف ضدهم.