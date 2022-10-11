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وزير الطرق الايراني: ميناء الشهيد رجائي يستقبل 6 قطارات روسية اسبوعيا

وزير الطرق الايراني: ميناء الشهيد رجائي يستقبل 6 قطارات روسية اسبوعيا
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير النقل والتنمية الحضرية الايراني، يوم الثلاثاء، أن ميناء الشهيد رجائي يستقبل 6 قطارات روسية من موسكو كل اسبوع، فيما لم تكن القطارت الروسية تصل الى هذا الميناء فيما سبق.

العالم - ايران

وفي حديثه على هامش مراسم تكريم المعنيين بزيارة الاربعين، قال رستم قاسمي للمراسلين: لقد بلغت منظمة الطيران الايرانية ومتخصصونا مستوى من القدرات، بحيث شرعت في تصليح الطائرات الاجنبية.

واضاف: خلال العقود الاربعة الاخيرة ساهم الحظر في تطور قطاعنا في النقل الجوي، وفي الوقت الحاضر نقوم ايضا بتصليح الطائرات الاجنبية، ولدينا اليوم عدة طائرات اجنبية للتصليح في مطار مهرآباد.

وتابع: حققنا نموا في الترانزيت عبر الطرق البرية بنسبة 180 بالمائة وفي الترانزيت السككي بنسبة 300 بالمائة خلال الاشهر الستة الاولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/مارس 2022).

وصرح قاسمي: فيما سبق لم يصل اي قطار روسي الى ميناء الشهيد رجائي، ولكن في الوقت الحاضر يستقبل هذا الميناء 6 قطارات روسية من موسكو كل اسبوع.

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وزير الطرق الايراني: ميناء الشهيد رجائي يستقبل 6 قطارات روسية اسبوعيا

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