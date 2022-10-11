الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أزمة شح الوقود تتجدد في تونس والمؤشرات لا تشير بانفراجة قريبة

أزمة شح الوقود تتجدد في تونس والمؤشرات لا تشير بانفراجة قريبة
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

تجددت أزمة الوقود في تونس مجبرة أصحاب السيارات ووسائل النقل على الانتظار في طوابير طويلة أمام محطات الخدمات من أجل الحصول على البنزين.

العالم- تونس

وشهدت العاصمة، أمس الاثنين، ازدحاماً امتد إلى ساعات الليل المتأخرة أمام مختلف المحطات التي اضطرت لوضع الحواجز، بعد نفاد الكميات، ليتكرر المشهد ذاته منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ورغم تأكيد وزارة الطاقة على عودة تزويد المحطات بمعدلاتها الطبيعية بداية من اليوم، فإن الرواية الرسمية لم تبدد مخاوف التونسيين من انقطاع التموين بالمحروقات.

وقالت وزيرة الطاقة نائلة القنجي، في تصريحات إعلامية، أمس الاثنين، إنه جرى ضخ 5300 متر مكعب في مستودعات رادس المركزية من مصفاة "بنزرت"، مؤكدة أن منتجات البترول متوفرة في تونس، ولا صحة لما تردد عن نفادها.

وتابعت أن "توزيع المحروقات على محطات الوقود سيعود إلى وضعه الطبيعي، خصوصاً مع ترقب وصول 3 بواخر خلال الشهر الحالي محمّلة بـ90 ألف طن من المواد البترولية، فضلاً عن 10 آلاف طن تنتجها شركة "الستير" التونسية شهرياً".

من جهته، أكد كاتب عام نقابة جامعة النفط التابعة الاتحاد الشغل، حسناوي السميري، أن المخزون الاستراتيجي للبلاد من المحروقات لا يكفي إلا لأسبوع واحد، مشيراً إلى أن المخزونات الاستراتيجية تراجعت من احتياطي 60 يوماً إلى احتياطي يكفي لـ 10 أيام فقط.

وأفاد السميري في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن أزمة التزود بالوقود قد تبقى قائمة في حال عدم قدرة الدولة على سداد فواتير الشحنات المقبلة. وتؤمّن تونس حاجتها من المحروقات عبر الشركة التونسية لصناعة وتكرير النفط، حيث تبلغ طاقة التكرير القصوى لديها نحو 1.8 مليون طن في السنة، إذ تقوم باستيراد ثلثي الكميات المكررة، أما الثلث المتبقي، فهو بترول محلي خام.

وفي أغسطس/آب الماضي، قالت المديرة العامة للشركة التونسية لصناعة التكرير فاختة المحواشي إنّ باخرتين محملتين بالبترول رستا في ميناء بنزرت نهاية يونيو/ حزيران، مضيفة أن البلاد لا تواجه أزمة إمدادات حيث تتسلم طلبياتها وفق العقود الموقعة، والتي تمتد إلى أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

روابط ذات صلة

انتشال 8 جثث قبالة السواحل التونسية

تونس تترقب قانونا انتخابيا جديدا خلال ساعات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اجتماع لحكومة العدو غدا للمصادقة عليها.. لابيد يوافق على وثيقة تعيين الحدود البحرية..

سخط عام في تونس جراء الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية

للمرة السابعة على التوالي.. مصر ترفع أسعار البنزين

أزمة شح الوقود تتجدد في تونس والمؤشرات لا تشير بانفراجة قريبة

الأمم المتحدة تطالب المغرب بإطلاق سراح الصحفي الريسوني فورا

منع المصري 'محمد رمضان' من إحياء حفل غنائي في كردستان العراق