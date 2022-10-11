شاهد.. القضاء على مظاهر الشغب بوحدة الشعب الإيراني

العالم - من إيران

وكان لأسلوب إختلاق القطبية الثنائية ما بين النساء والرجال وتأليب مختلف المذاهب والجماعات العرقية الإيرانية في شتى مدن البلاد إحدى الأهداف التي سعى لتحقيقها مثيرو أعمال الشغب خلال الأيام الأخيرة في إيران. في الأيام الماضية، نزل المتظاهرون إلى الشوارع بحجة وفاة مهسا أميني، وأعتدوا على قوات الأمن والشرطة، وقاموا بإهانة الأماكن المقدسة، وإزعاج الناس وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، وحاولوا الإضرار بالسلم العام واستهداف الإسلام والمسلمين والجمهورية الإسلامية. كونوا معنا لاستكشاف المزيد بشأن موضوع حلقتنا لهذه الليلة في برنامج من إيران.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمه لحقوق المرأة وحقوق الإنسان في إيران، وأتت تصريحاته في الوقت الذي تنتهك فيه حقوق جميع الرجال والنساء من أبناء الشعب بواسطة إجراءات الحر المفروض على البلاد.

وناقشت برنامج "من ايران" مع عضو البرلمان ونائب رئيس لجنة الأمن القومي الايراني عباس مقتدائي.

كيف تقرأون هذه التصريحات؟

- ما هو النهج الذي ستعتمده الحكومة في الأيام المقبلة؟

- ما هو النهج الذي ستتخذه لجنة الأمن القومي بهدف تغيير القوانين المتعلقة بقضية شرطة الأمن الأخلاقي؟

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