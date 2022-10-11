زيلينسكي يداهن الغرب ويرفض التفاوض مع روسيا مجددا

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال زيلينسكي: "يجب أن نعترف بالحقيقة الواضحة، لا يمكن التفاوض مع هذا الرئيس الروسي الذي ليس له مستقبل"، وطالب الغرب بـ"معاقبة روسيا سياسيا واقتصاديا".

وشدد زيلينسكي على أن المفاوضات بين كييف وموسكو "إما مع رئيس آخر لروسيا، أو بتكوين مختلف".حسب قوله.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السلطات الأوكرانية إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار، وجميع الأعمال العدائية" والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال زيلينسكي، إن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو، لكن إذا كان هناك رئيس آخر في روسيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الى أن عبارة بوتين التي قال فيها إنه كلما طال أمد المفاوضات، زادت صعوبة الاتفاق، يجب أن تؤخذ على محمل الجد.