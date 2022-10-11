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باختصار.. هزات إرتدادية للضربات الروسية لاوكرانيا

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

بعد يومين من تفجير جسر القرم وجهت روسيا ضربة انتقامية شاملة لاوكرانيا.

العالم - باختصار

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باختصار.. هزات إرتدادية للضربات الروسية لاوكرانيا

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