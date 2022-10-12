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إیران ترد على تقرير الوكالة الذرية حول أجهزة الطرد المركزي الجديدة

إیران ترد على تقرير الوكالة الذرية حول أجهزة الطرد المركزي الجديدة
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وبشأن التخصيب في السلسلة الثالثة لأجهزة الطرد المركزي الجديدة في منشأة نطنز إن التقارير التي نشرتها الوكالة الذرية مؤخراً مستمدة من الإجراءات الرسمية والواضحة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

العالم - إيران

وفي حوار إعلامي الأربعاء حول نشر تقرير سري من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التخصيب في السلسلة الثالثة لأجهزة الطرد المركزي الجديدة في منشأة نطنز قال محمد إسلامي: إنني أؤكد هذا الأمر، بالطبع هذه التقارير سرية ويجب على الوكالة مراعاة اعتبارات السرية، وبالطبع في كل مرة يتم فيها تسريب هذه التقارير السرية إلى وسائل الإعلام.

وأضاف منظمة هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: بما أن إيران عضو رسمي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وملتزمة بالمعاهدات، فإن جميع الأنشطة النووية تتم تحت إشراف الوكالة، لذلك نحن نبلغ الوكالة رسمياً بالنية والتصميم ووقت التنفيذ والتشغيل.

وأوضح إسلامي: التقارير التي نشرتها الوكالة في هذه الأيام الإثنين أو الثلاثة الأخيرة مستمدة من الإجراءات الرسمية والمفتوحة لمنظمة الطاقة الذرية، وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات تنفيذاً لقانون الإجراءات الاستراتيجية وتقليص الالتزامات بالاتفاق النووي.

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