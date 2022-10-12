كازاخستان تطرد السفير الأوكراني بعد دعوته لقتل الروس

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وقال: "وفقا للسكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الكازاخية، فإن فروبليفسكي شخصية غير مرغوب فيها في البلاد، ولا توجد اجتماعات مقررة معه في وزارة الخارجية وغيرها من الإدارات الكازاخية، وأصبح شخصا لا يقبل أحد مصافحته".

وأشار إلى أن كييف عينت قائما بالأعمال في كازاخستان، وتبحث ترشيح سفير جديد.

كما سأل الصحفيون عن توقيت رحيل فروبلوفسكي من كازاخستان، فأجاب بأن هذا سيحدث في المستقبل القريب.

وأثار السفير الأوكراني في أستانا فضيحة دولية في أواخر أغسطس، عندما أخبر المدون الكازاخستاني دياس كوزيروف، أن كييف "تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من الروس".

وتسبب هذا في موجة من السخط بين الجمهور الكازاخستاني وفي روسيا واحتجت وزارة خارجية كازاخستان على تصريحاته.

المصدر: إزفيستيا