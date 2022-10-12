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استشهاد رضيع من القدس اختناقا بغاز الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد رضيع من القدس اختناقا بغاز الاحتلال الإسرائيلي
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

استشهد طفل رضعيع اليوم الأربعاء، من مدينة القدس المحتلة متأثرا بإصابته جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات المندلعة في كفر عقب شمال المدينة.

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية” إنّ طفلاً رضيعاً استشهد بعد اختناقه بغاز مسيل الدموع أطلقته قوات الاحتلال أثناء المواجهات المندلعة في كفر عقب بالقدس المحتلة”.

واندلعت مواجهات بين شبان مقدسيين، وقوات الاحتلال “الإسرائيلي”، عصر اليوم الأربعاء، في بلدة كفر عقب وبلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في المكان، وداهمت منزلا وقامت بتفتيشه في سلوان.

يذكر أن المواجهات مع قوات الاحتلال تصاعدت خلال الساعات الماضية في كافة قرى وانحاء مدينة القدس المحتلة، خاصة عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس، والذي أعلن سكانه حالة العصيان المدني نتيجة إغلاق قوات الاحتلال الحاجز منذ خمسة أيام.

المصدر: فلسطين اليوم

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