استشهاد رضيع من القدس اختناقا بغاز الاحتلال الإسرائيلي

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وقالت مصادر محلية” إنّ طفلاً رضيعاً استشهد بعد اختناقه بغاز مسيل الدموع أطلقته قوات الاحتلال أثناء المواجهات المندلعة في كفر عقب بالقدس المحتلة”.

واندلعت مواجهات بين شبان مقدسيين، وقوات الاحتلال “الإسرائيلي”، عصر اليوم الأربعاء، في بلدة كفر عقب وبلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في المكان، وداهمت منزلا وقامت بتفتيشه في سلوان.

يذكر أن المواجهات مع قوات الاحتلال تصاعدت خلال الساعات الماضية في كافة قرى وانحاء مدينة القدس المحتلة، خاصة عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس، والذي أعلن سكانه حالة العصيان المدني نتيجة إغلاق قوات الاحتلال الحاجز منذ خمسة أيام.

المصدر: فلسطين اليوم