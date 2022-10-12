الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الوحدة الإسلامية.. الفرص والتحديات والعراق.. عقدة انتخاب الرئيس

الوحدة الإسلامية.. الفرص والتحديات والعراق.. عقدة انتخاب الرئيس
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة .. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للوحدة الإسلامية بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي ومفكرين وشخصيات بارزة من الدول الإسلامية في العاصمة الإيرانية طهران.

العالم - بانوراما

وأكد رئيسي أن الأمة قادرة بوحدتها على تأسيس حضارة إسلامية ودينية كبرى.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... تأكيد الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بمرشحه برهم صالح لمنصب الرئاسة، نافيا التوصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيح وزير الموارد المائية الأسبق عبد اللطيف رشيد للرئاسة قبل ساعات من عقد جلسة للبرلمان العراقي لانتخاب رئيس للجمهورية.

في وقت أعلنت مصادر أن أطرافا في الإطار التنسيقي أبلغت السيد مقتدى الصدر استعدادها لاستبدال مرشحها لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

روابط ذات صلة

شاهد.. برلماني ايراني: الاعلام الأجنبي يفبرك الأخبار ضد ايران

مسؤول ايراني: لدينا ادلة حول تخطيط الجهات المعادية لنا مسبقا لاحداث الشغب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... رغم انتهاء الهدنة في اليمن.. ما سبب عدم التصعيد؟

شاهد بالفيديو... مرة أخرى.. تتعثر عجلة حلحلة الأزمة السياسية في العراق

شاهد.. حكومة الاحتلال تصادق بأغلبية ساحقة على اتفاق ترسيم الحدود

الوحدة الإسلامية.. الفرص والتحديات والعراق.. عقدة انتخاب الرئيس

شاهد.. برلماني ايراني يكشف تفاصيل جديدة عن الجماعات المعادية لإيران

قرار أوبك بلاس..هل خرجت السعودية عن طوع واشنطن؟