الوحدة الإسلامية.. الفرص والتحديات والعراق.. عقدة انتخاب الرئيس

العالم - بانوراما

وأكد رئيسي أن الأمة قادرة بوحدتها على تأسيس حضارة إسلامية ودينية كبرى.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... تأكيد الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بمرشحه برهم صالح لمنصب الرئاسة، نافيا التوصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيح وزير الموارد المائية الأسبق عبد اللطيف رشيد للرئاسة قبل ساعات من عقد جلسة للبرلمان العراقي لانتخاب رئيس للجمهورية.

في وقت أعلنت مصادر أن أطرافا في الإطار التنسيقي أبلغت السيد مقتدى الصدر استعدادها لاستبدال مرشحها لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.