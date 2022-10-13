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قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية..

الاتحاد الكردستاني يوجه رسالة الى الإطار التنسيقي

الاتحاد الكردستاني يوجه رسالة الى الإطار التنسيقي
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس حزب الاتحاد الكردستاني، بافل طالباني، رسالة إلى الإطار التنسيقي، وذلك قبيل ساعات فقط من عقد جلسة البرلمان لتمرير رئيس الجمهورية.

العالم - العراق

وقال طالباني في تغريدة عبر تويتر، "الاخوة الاعزاء في الإطار التنسيقي وحلفائنا الاخرين؛ نناشدكم باسم اخوتكم في الاتحاد الوطني الكردستاني اللذين وقفوا معكم دائما في اصعب واحلك الظروف ان تكونوا كما عاهدناكم".

وأتم: "(المؤمنون عند شروطهم)".

واليكم نص التغريدة:



ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.

ووفق السياقات القانونية، فإنه يجب أن يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 220 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً؛ حتى يتم تمرير الرئيس.

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