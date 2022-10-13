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انطلاق أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا

انطلاق أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

انطلقت أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" في العاصمة الكازاخية.

العالم- أسيا والباسفيك

وهذا المنتدى مخصص للحكومات، ومبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وباقي العالم.

ويعد منتدى مشترك بين الدول تم إنشاؤه بمبادرة من كازاخستان في عام 1992، وتهدف أنشطته إلى تهيئة الظروف للحوار وصنع القرار وتنفيذ التدابير في مجال ضمان الأمن في آسيا.

ومع انطلاق الفعالية أعلن الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكايف "انضمام الكويت بشكل رسمي إلى عضوية مؤتمر التفاعل كعضو دائم بناء على طلب الأخيرة".

وقبل انضمام الكويت، كان المنتدى يضم 27 دولة، والتي تغطي حوالي 90٪ من أراضي وسكان آسيا. ويتمتع عدد من الدول وخمس منظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بصفة مراقب في المنتدى.

ووصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله ابراهيم رئيسي مساء الاربعاء الى العاصمة الكازاخية آستانا على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى للمشاركة في القمة.

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انطلاق أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا