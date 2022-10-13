هنية يعبّر عن تقديره لمبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني

العالم- فلسطين

وقال هنية في تصريح صحفي:" نحن مرتاحون حيال لقاء الجزائر، والحوار بيننا خيّمت عليه أجواء من الإيجابية، مشيرا إلى أن مبادرة الجزائر تأتي في سياق مسؤوليتها القومية وارتباطها الوجداني والتاريخي بالشعب الفلسطيني".

وأوضح هنية أن" الطاقم الجزائري الذي أدار الحوار مع الفصائل الفلسطينية منذ قرابة السنة انتهج الصبر وعدم التدخل في فرض أي رؤية من أي جانب كان، فكانت النتيجة طيبة ترتقي إلى مستوى التحديات والأخطار التي تواجه القضية الفلسطينية".

ومن المرتقب، أن تشهد الجزائر اليوم الخميس توقيع ميثاق بين الفصائل الفلسطينية، في ختام مؤتمر "لمّ الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية" الذي انطلقت أعماله الثلاثاء.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، أمس الأربعاء، إن "أشغال هذا المؤتمر ستتوج غدا (الخميس) بالتوقيع على إعلان الجزائر الذي سيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة، بين كل الفصائل الفلسطينية".

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح: إن" الوثيقة الختامية للميثاق تتضمن انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني خلال سنة على أساس قوانين ونظام التمثيل النسبي الكامل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون سنة على أساس برنامج متفق عليه".

وأكد أمين عام حركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن "الفصائل الفلسطينية اتفقت على وثيقة الوفاق الوطني الجزائرية"، وأضاف في بيان صحفي مقتضب إن" الفصائل الفلسطينية أنهت حواراتها في الجزائر بنجاح واتفقت على وثيقة الوفاق الوطني الجزائرية، كما تتضمن البنود توحيد المؤسسات الوطنية، وتفعيل آلية عمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل الحكومة، وتشكيل فريق جزائري فلسطيني بمشاركة عربية للرقابة على تنفيذ الاتفاق".