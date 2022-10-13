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بالفيديو.. مئات المستوطنين يقتحمون المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

 لليوم الرابع على التوالي، تواصل الجماعات اليهودية المتطرفة صباح اليوم الخميس اقتحام باحات المسجد الأقصى وخاصة المصلى القبلي ، بحماية من شرطة الاحتلال .

العالم- فلسطين

وكان مئات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الاقصى أمس الأربعاء المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية ، بأن 776 مستوطنا، يتقدمهم عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، اقتحموا "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحاته، وأدى عدد منهم طقوسهم في ثالث ايام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي، التي تتزايد فيه الدعوات لتكثيف الاقتحامات.

يشار إلى أن أكثر من 1032 مستوطنا اقتحموا يوم أمس "الأقصى"، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية عند حائط البراق، وعند بابي القطانين والأسباط، حاملين "القرابين النباتية".

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