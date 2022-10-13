لبنان.. مواقع التواصل تشيد بموقف المقاومة في ترسيم الحدود

العالم - لبنان

إتفاق أجمع الخبراء داخل كيان الإحتلال الإسرائيلي على أنه جاء تحت تهديد وقوة المقاومة في لبنان. في المقابل يحدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مسار الأمور لما بعد الإتفاق.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات كثيرة حول ملف ترسيم الحدود البحرية. فقد غرد "مهند":"السيد قدر يرجع حقوق لبنان من اعتی قوة بالعالم لو كان هناك شخص غير لخضع للجميع ولكن السيد حسن نصر الله أوقف "اسرائيل" عن التمدد وهناك من يجب ان يدافع عن بلده هم فلسطينيين وليس لبنانيين".

اما "الحسيني" فعلق مغرداً:"المقاومة الاسلامية في لبنان بقيادة السيد حسن نصرالله كشفت للعالم اولاً هشاشة وضعف الكيان الارهابي الصهيوني المحتل وكذب ما يدعيه من قوة عسكرية، والاكتشاف الثاني وهو الاهم هو كشفها المتلاعب الرئيسي بمصير الشعب اللبناني ويمنعه من استغلال ثرواته وهم عبيد الامريكان والصهاينة".

وکتب "عبد الملك هبة":"أولا ترسيم الحدود لم يكن بين حزب الله وإسرائيل وإنما بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل ثانيا حزب الله لم ولن يبرم أي اتفاق مع الكيان الصهيوني ثالثا انتزاع حقوق لبنان بدأ بمراحل متدرجة ولم ينتهي بعد رابعا سيضل سلاح المقاومة الضامن الأساسي".