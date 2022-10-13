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البرلمان العراقي على موعد مع جلسة حاسمة اليوم

البرلمان العراقي على موعد مع جلسة حاسمة اليوم
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

يعقد البرلمان العراقي اليوم الخميس جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام.

العالم - العراق

ولا تزال حالة من عدم اليقين تخيم على الجلسة المقرر أن تبدأ على الساعة 11:00 (08:00 ت غ) في البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء.

وأعلنت كتلة إشراقة كانون، وحركة امتداد الأربعاء، عن عدم حضور جلسة البرلمان المقرر يوم غد لتمرير رئيس الجمهورية.

وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني فی العراق الاربعاء، تمكسه بترشيح برهم صالح لولاية ثانية لمنصب رئيس الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.

ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر 2021، لا تزال الأطراف السياسية النافذة عاجزة عن الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية، وتعيين رئيس جديد للحكومة، الأمر الذي أدى إلى مفاقمة الأزمة.

وتتولى المنصب عادة شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديمقراطي الكردستاني حكومة منطقة كردستان العراق، ولكن الحزب الديمقراطي بات يسعى كذلك إلى منصب رئاسة الجمهورية.

وأخفق البرلمان 3 مرات هذا العام في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لعدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب لذلك (220 نائباً من أصل 329).

ومن بين 30 مرشحا، تبرز 3 أسماء، أولهم الرئيس الحالي برهم صالح، المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاما عبد اللطيف رشيد، القيادي في الاتحاد الوطني، ووريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الحزب الديموقراطي الكردستاني.

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