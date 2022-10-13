الأزهر يدعو العالم للتضامن مع باكستان في مواجهة أزمة الفيضانات

العالم - مصر

وتقدم الأزهر في بيان بالعزاء إلى الشعب والحكومة الباكستانية "في مصابهم الجلل"، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وقال الأزهر إنه يدعو الله أن "يرحم الضحايا، وأن يربطَ على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعجل بزوال هذه المحنة، وأن تظل باكستان بكامل قوتها وعافيتها" .

يأتي هذا في الوقت الذي ناشدت فيه الأمم المتحدة، العالم الإسراع في تقديم مساعدات لـ 33 مليون شخص متضررين من الفيضانات في باكستان.

وصرحت المنظمة الدولية اليوم الأربعاء، إنه تم جمع 20 في المائة فقط من التبرعات المستهدفة منذ انطلاق حملة التبرعات الأسبوع الماضي.

على الأرجح تسبب التغير المناخي في تفاقم الفيضانات الموسمية التي ضربت البلاد على مدار أشهر ما أودى بحياة 1700 شخص على الأقل وتدمير البنية التحتية.

وتسببت الكارثة في تشريد 7.9 مليون شخص وما زال نصف مليون شخص يعيشون في خيام ومنازل مؤقتة.

قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان خلال مؤتمر صحفي امس الأربعاء إن الدولة تشهد أكبر كارثة مناخية في العالم.

وأضافت أن 1717 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات وأصيب أكثر من 12 ألف آخرون.