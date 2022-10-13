الجبير يعلق على تهديدات أعضاء الكونغرس بتجميد مبيعات الأسلحة

العالم - السعودية

جاءت تصريحات وزير الدولة السعودي خلال مقابلة، عبر قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال الجبير إن "بيع الأسلحة الدفاعية إلى السعودية يخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح السعودية ومصالح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط" حسب تعبيره.

وأكد الجبير أن الرياض وواشنطن تتمتعان بعلاقة قوية للغاية منذ 80 عاما.

وأشار إلى أن البلدين تربطهما شراكة وثيقة للغاية في مكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على الاستقرار والأمن وفي الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الدولة السعودي "كانا حليفين وثيقين للغاية من الناحية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

وعبر الجبير عن تطلع السعودية لاستمرار هذه العلاقة على مدى الثمانين عاما القادمة.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة "أوبك+" التي تقودها السعودية وتضم معها روسيا ودول أخرى، بخفض إنتاج النفط.

ووافقت مجموعة "أوبك+" على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.

عقب قرار المنتجين، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.

فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.