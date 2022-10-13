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هل تجربة حزب الله ستؤثر على المقاومة الفلسطينية؟

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر المختص بالشؤون الاسرائيلية ايمن الرفاتي، ان المقاومة اللبنانية سجلت فخراً وانتصاراً للامة العربية والاسلامية حينما توصلت لتفاهم حول ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال، وباتت نموذجاً ربما يكون حافزاً للمقاومة الفلسطينية للسير على طريقه للمطالبة بالحقوق الفلسطينية المنهوبة من قبل كيان الاحتلال.

خاص بالعالم

وقال الرفاتي في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان اقل الحقوق الفلسطينية هي المطالبة بالغاز قبالة قطاع غزة والذي يسرقه الاحتلال على مدار السنوات الماضية وينتفع به داخلياً ويبيعه الى دول اخرى، مؤكداً ان التحقيقات الميدانية اثبتت ان هناك تلاعباً في هذا الملف بين اطراف من السلطة الفلسطينية وبين كيان الاحتلال لسرقة الغاز لصالح شخصيات دون ان يكون هنالك عائداً للفلسطينيين، مشيراً الى ان هذا الامر يدفع المقاومة الفلسطينية للتلويح باستخدم القوة وامامها نموذج انتصار المقاومة الذي حدث مؤخراً في لبنان، للضغط على كيان الاحتلال والمعنيين بملف الغاز بان هنالك ثروات فلسطينية مسروقة في البر والبحر.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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