هل تجربة حزب الله ستؤثر على المقاومة الفلسطينية؟

خاص بالعالم

وقال الرفاتي في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان اقل الحقوق الفلسطينية هي المطالبة بالغاز قبالة قطاع غزة والذي يسرقه الاحتلال على مدار السنوات الماضية وينتفع به داخلياً ويبيعه الى دول اخرى، مؤكداً ان التحقيقات الميدانية اثبتت ان هناك تلاعباً في هذا الملف بين اطراف من السلطة الفلسطينية وبين كيان الاحتلال لسرقة الغاز لصالح شخصيات دون ان يكون هنالك عائداً للفلسطينيين، مشيراً الى ان هذا الامر يدفع المقاومة الفلسطينية للتلويح باستخدم القوة وامامها نموذج انتصار المقاومة الذي حدث مؤخراً في لبنان، للضغط على كيان الاحتلال والمعنيين بملف الغاز بان هنالك ثروات فلسطينية مسروقة في البر والبحر.

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